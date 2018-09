Giovedì 20 Settembre 2018, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2018 16:18

La nuova frontiera del furto: mentre l'addetta al bancone si gira per qualche istante, il ladro infila sotto il bancone un'asta per i selfie e ruba i soldi. È accaduto stamattina a Napoli, in piazza Municipio, nell'ufficio di F.R., che ha pubblicato anche un video, sulla propria pagina Facebook, nel quale si vede il ladro all'opera.«Questo è successo stamattina nel mio ufficio - scrive la donna sul proprio profilo - Hanno rubato i soldi del mio lavoro. Sono scandalizzata e arrabbiata. Aiutatemi a diffondere questo video e a trovarlo! Zona piazza Municipio, vende accendini e mazze per fare i selfie. Ha un tatuaggio sul braccio destro e i capelli rasati ai lati delle orecchie, lieve barba».