Napoli, se non ci resta che la politica degli shottini

Mette tristezza che ultimamente la parola più ricorrente, nel discorso pubblico intorno alla città di Napoli, sia movida. Non si parla d'altro, con la contesa sugli shottini, gli happy hour, i cicchetti e i beer party a riempire il vuoto che dovrebbe essere riservato agli auspicabili progetti per la città. Dalla politica da bar sport si è finiti alla politica dei baretti, verrebbe da dire, come se l'emergenza Covid-19 non avesse posto sul tappeto, ancor più amplificati, i mille veri problemi cittadini. A proposito poi delle delibere contrapposte, la regionale e la comunale, l'ultima parola dovrebbe essere quella pronunciata dal Tar, che correttamente pone in primo piano la salvaguardia della salute. E tanto dovrebbe bastare per chiudere il discorso, formulare finalmente ipotesi concrete capaci di ridisegnare il profilo della Napoli che verrà, provando a volare alto. Anzi, in un certo senso il «modello movida», con la centralità fin qui attribuitogli, andrebbe riguardato unicamente per considerarne la totale inadeguatezza in quanto risorsa cruciale di una città dotata di ben altre potenzialità, anche nel campo dell'industria culturale e del divertimento. Certo il totale laissez faire che ha trasformato Napoli in barettificio-friggitoria a cielo aperto ha assicurato, senza spesa e senza sforzo alcuno, il sostegno dei promotori e fruitori a vario titolo dello sballo notturno.



Non sono serviti spazi specifici né cartelloni di spettacoli, arene all'aperto, progettazioni come avveniva ai tempi del cosiddetto «effimero» a Massenzio e delle popolarissime Estati a Napoli di Maurizio Valenzi. Il «modello movida» è stato assunto come facile leva di consenso sociale, capace di promuovere interessi lucrosi e alimentare un sostanzioso bacino politico-elettorale. Però va sottolineato che il costo zero in capo all'amministrazione comunale che della movida ha fatto addirittura un vessillo di libertà si è trasformato in note dolenti per altri. Ne hanno pagato il prezzo gli artigiani e i commercianti sfrattati dalle attività della notte, più redditizie per i proprietari affittuari dei locali; i residenti obbligati a convivere con il caos nei vicoli stretti di Chiaia totalmente inadeguati ad ospitarle, o in vie di collegamento fra quartieri ad alto scorrimento di un traffico del tutto paralizzato; ne pagano il prezzo anche i giovani, cui non basta appiccicare l'etichetta accattivante di «popolo della notte» per preservarli da deliri alcolici, spaccio, violenza e altre forme d'illegalità. Ma sarebbe davvero ora che la politica sollevasse lo sguardo al di là del bancone, procedesse oltre dicendo chiaro e forte che il futuro di Napoli non può essere identificato con la movida.



Manca del tutto, per fare un esempio, una strategia in grado di rendere plausibile la riapertura dell'anno scolastico in settembre, con i distanziamenti prescritti che dovrebbero ridurre il numero di alunni per aula: come si farà nella città delle classi-pollaio, dove spesso le aule sono ricavate in appartamenti completamente inadeguati e l'edilizia scolastica è al palo? E in assenza di indicazioni ministeriali capillari, non dovrebbe partire dalla città in cima alle classifiche dell'evasione scolastica qualche indicazione di luoghi appropriati a svolgere le lezioni? Si potrebbero recuperare locali del patrimonio immobiliare comunale, o strutture confiscate alla criminalità organizzata? Sul piano della mobilità altro capitolo dolentissimo - dove sono le proposte, qual è il disegno politico? Come provvedere al potenziamento delle corse delle metropolitane e delle funicolari, quando e come ripristinare le linee Anm momentaneamente soppresse con il risultato di tagliare fuori interi quartieri, in che modo garantire lo spostamento in sicurezza dei pendolari utenti di Circum e Cumana? Come e quando far ripartire i molti cantieri ancora aperti in giro per la città-colabrodo? Come recuperare, ma per davvero e pienamente, i tanti parchi verdi abbandonati a se stessi o solo parzialmente riaperti? Certo, come si suol dire la coperta è corta e le casse comunali disastrosamente vacanti, ma invece d'insterilirsi in vacue contese, questo potrebbe essere il momento giusto per elaborare proposte politiche innovative, anche avvalendosi delle nuove sensibilità emerse in seguito alla pandemia: nell'ambito di nuove strategie per l'economia e l'agricoltura green, per il turismo, nella ripresa delle vie del mare, nel campo dell'hi-tech, nel potenziamento dei presìdi medici diffusi, delle sedi di ricerca scientifica e clinica oggi apprezzati in tutto il mondo per la risposta fornita durante l'emergenza. In un dibattito di recente aperto da questo giornale si sta provando a ragionare sulle capacità di ripresa mostrate da Napoli dopo periodi disastrosi. Tracciando un parallelismo con la città uscita a pezzi dall'epidemia di colera del 1884, si è riflettuto a come, paradossalmente, oggi si possa aprire l'occasione per svoltare: allora avvenne anche grazie a un grande dibattito pubblico che dal 1892 vide in prima linea il sindaco Nicola Amore, il Mattino di Matilde Serao, personaggi della caratura di Benedetto Croce, il ceto politico, le élites intellettuali, le libere professioni con ingegneri, urbanisti, architetti. Dal rettore Lucio D'Alessandro è venuta la proposta di dedicare alle idee sulle prospettive della città un numero speciale di Napoli nobilissima, proprio la rivista che Benedetto Croce e Salvatore Di Giacomo fondarono con spirito militante nel 1892. Sarebbe un contributo utile a sollecitare quell'idea-forza mancante per propiziare una vera, vigorosa, proficua ripartenza. In attesa che la politica riformuli un alfabeto nuovo, dimensionato sui reali bisogni della città, «poiché mai come in questo tempo» annota D'Alessandro «ci stiamo accorgendo che la felicità' o è pubblica o non è».

© RIPRODUZIONE RISERVATA