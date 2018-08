Mercoledì 8 Agosto 2018, 17:54

E' stato affidato ad una donna, per la prima volta in assoluto, il delicato compito di dirigere la sezione della polizia stradale di Napoli, in seno al Compartimento della polizia stradale Campania-Molise.Sarà la dott.ssa Maria Pia Rossi, primo dirigente della polizia di Stato, ad assolvere tale incarico. Già dirigente del commissariato di San Giovanni-Barra, dal dicembre 2017 sino al 5 agosto scorso, periodo nel quale vi è stata una recrudescenza della criminalità locale, ha condotto brillanti operazioni che hanno portato alla cattura di esponenti della malavita locale, oltre al sequestro di droga e armi, quest'ultime utilizzate per le cosiddétte "stese".Dopo aver maturato, proprio agli esordi della sua carriera, un'esperienza professionale al compartimento della polizia stradale della Campania e Basilicata (oggi compartimento Campania-Molise), prima come funzionario e poi come dirigente della sezione della polstrada di Caserta ha svolto, successivamente al corso di formazione dirigenziale, l'incarico di dirigente della polizia amministrativa e, poi, quello della polizia anticrimine alla questura di CasertaPer la neo dirigente, infatti, la polizia stradale rappresenta un ritorno a quella che è una delle quattro specialità della polizia di Stato che, in primis, svolge il delicato compito di assicurare la sicurezza sull'intera rete autostradale nazionale, oltre ad effettuare servizio di prevenzione, soccorso, scorta, regolazione del traffico e di accertare le violazioni al codice della strada.