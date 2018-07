Sabato 7 Luglio 2018, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2018 16:12

Ventidue anni, in tasca un diploma di perito informatico e l’esigenza di trovare un lavoro. E poi un sogno: partecipare alle Olimpiadi del 2020 a Tokyo, quelle dedicate agli atleti diversamente abili. Infatti, Emanuele Marigliano è affetto fin dalla nascita da tetraparesi spastica, una lesione al cervello che è causa della sua ridotta mobilità e che non ha danneggiato la parte cognitiva. Ma in piscina è una scheggia, tanto che nel giro di tre anni ha vinto tre titoli italiani e altre quattro medaglie nelle categorie s4 e s2, ovvero le due classi dove Emanuele può gareggiare con atleti che presentano il suo stesso handicap.«Mi sono avvicinato al nuoto perché amavo giocare a calcio ma non potendolo praticare ho deciso di dedicarmi al nuoto – racconta Emanuele, attualmente tesserato dall’ASD Nuotatori Campani –. Per me nuotare è un momento di sport e di libertà, perché in acqua non ci sono barriere e mi sento libero. Inoltre, posso condividere la mia situazione con altri ragazzi in un continuo confronto». Una libertà che fuori dalla piscina è limitata, poiché il ragazzo ha bisogno della sedia a rotelle per gli spostamenti lunghi. La prima carrozzella l’Asl gliel’ha fornita cinque anni fa, poi lo scorso maggio gliel’ha sostituita, come prevede la legge. Ma questa volta il ragazzo ha richiesto anche un particolare dispositivo che si aggancia davanti alla carrozzella, trasformandola in una sorta di triciclo elettrico. E dopo aver risolto diverse difficoltà tecniche e burocratiche, qualche giorno fa è arrivato anche questo apparecchio.Emanuele pensava di aver risolto in questo modo i suoi problemi di mobilità, ma quando è sceso in strada si è scontrato con la dura realtà: «I marciapiedi erano occupati da auto in sosta, paletti o rifiuti ingombranti in attesa di essere ritirati – denuncia il 22enne –. Inoltre, gli scivoli per salire e scendere dagli stessi marciapiedi erano assenti od ostruiti dalle auto parcheggiate davanti e c’erano diverse buche. Ero costretto a camminare in mezzo alla carreggiata tra le auto in transito, rischiando di essere investito». Un tour da incubo che Emanuele ha ripetuto ieri pomeriggio in compagnia della sorella che lo riprendeva.Emanuele cercava di muoversi nel quartiere dov’è nato e cresciuto, Barra, periferia est di Napoli, ma avrebbe trovato lo stesso livello di inciviltà e degrado anche negli altri quartieri della città, dove la manutenzione delle strade è una rarità e la sosta selvaggia una costante. Tornato a casa, il ragazzo ha sfogato la sua rabbia in un post pubblicato su Facebook: «Caro sindaco Luigi De Magistris, vorrei far notare che noi ragazzi diversamente abili siamo persone uguali a tutto il resto della popolazione – si legge nel post – quindi meritiamo rispetto con adeguati spazi per poter camminare liberamente e non dovendo fare i salti mortali come mi è capitato in questa folle e imbarazzante mattinata».Il post è stato commentato e condiviso da molti utenti, alcuni dei quali lo hanno segnalato a Gianni Simioli, conduttore de La Radiazza. E lo speaker ieri mattina ha ospitato il campione paraolimpico negli studi di Radio Marte per mandarlo in onda e dare voce alla sua protesta. E qui Emanuele, oltre alla solidarietà di tanti radioascoltatori, ha trovato il sostegno del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, del cantante Sal Da Vinci e dell’attore Peppe Iodice, anche lui residente a Barra, che si sono detti pronti ad affiancare il ragazzo nella sua battaglia di civiltà. Poi a loro si è aggiunto il comandante dell’Unità Operativa Territoriale di San Giovanni-Bara-Pnticelli della Polizia Locale, Enrico Fiorillo.