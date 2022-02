Napoli, la protesta degli ex dipendenti Giraservice: «Oltre un anno che non lavoriamo»

«Una vergogna regionale», è il grido dei lavoratori di Giraservice. Nonostante il licenziamento, non si arrendono e continuano a chiedere di essere ascoltati ma soprattutto di avere la possibilità di essere reintegrati nel mondo del lavoro.

Questa mattina, gli ex dipendenti insieme al sindacalista di Usb, Marco Sansone hanno fatto sentire la loro voce in presidio a Napoli, presso la sede RAI Campania di Viale Marconi.

Dopo 20 anni di lavoro si ritrovano a 50 anni senza un lavoro e dover ricominciare tutto daccapo. Questa è la storia che accomuna 137 dipendenti di Giraservice.

«Pretendiamo di essere ascoltati. Ormai, è oltre un anno che non lavoriamo perché la nostra società è chiusa a seguito di una situazione debitoria. -ha spiegato Gianluca Cordua, ex dipendete-. Il Consorzio Unico Campania ci ha tolto l’appalto e siamo oltre 130 famiglie ad aver perso il lavoro. Avevamo avuto delle promesse dalla Regione Campania ma che ad oggi non ha mantenuto».

Infatti, dal maggio 2020, si sono susseguiti incontri tra i lavoratori, sindacati e la Regione Campania. Lo scorso dicembre, i dipendenti hanno avuto un ulteriore incontro con le istituzioni per discutere di quello che sarebbe stato il corso di formazione con tirocinio, che allo stato attuale, però, non c'è come non c'è alcuna iniziativa che potrebbe accompagnarli nei prossimi mesi alla ricerca di nuove mansioni.

Ad aggiungere la disperazione di questi uomini, sono i continui fallimenti del Bando di Gara Europeo, con il Consorzio Unico Campania che puntualmente comunica di non aver ricevuto nessuna offerta da parte delle aziende. E di conseguenza, la gara va deserta.

La società Giraservice, per vent'anni si è occupata della distribuzione dei biglietti Unico Campania. A Napoli, attualmente chi distribuisce i titoli cartacei ai rivenditori autorizzati, in via provvisoria da un anno è l’azienda SIR (servizi in rete), ma che non ha assunto nessun dipendente della Giraservice. In primavera si concluderà la gara che affiderà in via definita la distribuzione dei ticket per la Regione Campania.

«Abbiamo sempre svolto un lavoro eccellente. Non ci sono mai stati problemi nell'ambito della distribuzione a carattere regionale. -ha raccontato Giuseppe Intorre, ex dipendete Giraservice, - Siamo stati sollevati dalle nostre mansioni, senza essere stati degnamente sostituiti perché attualmente nella Regione Campania ci sono enormi problemi sia di distribuzione che approvvigionamento».

Nonostante le continue proteste di questi mesi, le risposte che i lavoratori richiedono dopo 15 mesi, non sono ancora arrivate. Il sindacalista Sansone, durante il presidio ha annunciato che ogni settimana si recheranno in presidio in ogni zona ‘strategica’, dove potranno far ascoltare la loro voce.

«Comune di Napoli, Città metropolitana, stradi principali, noi non ci fermeremo. -Ha urlato Sansone-. Noi, non faremo la fine degli amici ex dipendenti Whirlpool. La Regione Campania deve assumersi la responsabilità».