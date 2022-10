Napoli, la sfiducia nei trasporti raccontata tramite un sondaggio

I napoletani si muovono in auto e moto, considerate le carenze e inefficienze. La combinazione tra pandemia, crisi energetica e inflazione morde e fa aumentare i divari. Rispetto al 2019, a Napoli aumenta infatti la percentuale spostamenti in macchina e a piedi, si usa poco la bici. Questo emerge dal sondaggio Ipsos-Legambiente, nell’ambito della Clean Cities Campaign.

E, spesso, l’auto è prediletta anche nei tratti brevi e soprattutto fuori dai grandi centri abitati. A Napoli il 39% del campione dichiara di usare di più l’automobile, mentre solo il 16% dichiara di usarla meno rispetto a due anni fa, e il 44% degli intervistati si muove di più a piedi. Gli spostamenti a piedi sono una opportunità anche per risparmiare sul carburante o sul singolo biglietto dell’autobus, quando il tragitto è breve. Con questa nuova tendenza, acquisisce sempre più rilevanza la “città 15 minuti”, il ridisegno urbanistico che vuol progettare tutti i servizi essenziali - il lavoro, i negozi, l’assistenza sanitaria, l’istruzione, il benessere, la cultura, lo shopping e il divertimento - in prossimità della residenza.

L’anello debole della mobilità napoletana resta però il trasporto pubblico locale, usato di meno dal 31% degli intervistati, rispetto al 2019. L’uso aumenta solo per il 17%, è immutato per il 36%. E le motivazioni sono sempre le stesse: perché troppo scomodo,la scarsa frequenza delle corse e l’inaffidabilità degli orari.

Ed è così che, la gran parte di napoletani, sia per le brevi che per le lunghe distanze, usa ancora prevalentemente l’automobile. «La fotografia scattata dal nostro sondaggio- commenta Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania- dimostra ancora una volta che è ancora lontana una città che si muove con una mobilità dolce e sostenibile. L'auto la fa ancora da padrone causa di un trasporto pubblico carente ed inefficace come certificano i continui bollettini di guerra su ritardi, sospensione di corse della Vesuviana e della Linea della Metropolitana. Occorre accelerare il passo con interventi e misure ad hoc».