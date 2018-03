Martedì 20 Marzo 2018, 22:24 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi in Prefettura la riunione del comitato per la sicurezza nei trasporti. Oggi alle ore 15 i mezzi pubblici di trasporto, si sono fermati per rendere omaggio al vigilantes Francesco Della Corte deceduto a seguito delle ferite riportate nell'agguato da parte di tre minorenni all'esterno della stazione metro di Piscinola. All’incontro ha partecipato il presidente dell’holding regionale di trasporto Eav, Umberto De Gregorio, che più volte aveva sollecitato un tavolo per la sicurezza.«La morte di Francesco Della Corte - dice il presidente dell’Eav - è soltanto un episodio estremo e gravissimo di una guerra in atto da anni, una guerra che provoca anche morti. Sia chiaro, una guerra che noi combattiamo con determinazione, con i lavoratori e con le forze dell’ordine, e che sta dando anche risultati positivi, come risulta dal report “analisi del rischio” EAV 2017 pubblicato sul sito aziendale. Ma occorre fare di più. Il tema sicurezza non può essere considerato un tema soltanto delle aziende di trasporto, ma è un tema di tutti, politico e sociale. Tutti devono fare la loro parte».Questo primo incontro si conclude con la disponibilità del Prefetto e dei rappresentanti delle forze dell'ordine ad attuare i seguenti interventi. A brevissimo termine partiranno dei presidi nella zona di Piazza Garibaldi - Porta Nolana e presso il nodo di Piscinola Scampia; verrà istituito un tavolo tecnico permanente; verranno programmati interventi di controllo capillare presso le stazioni, in modo non sistematico ma spot al fine di ottenere anche l'effetto sorpresa; verrà approfondita la possibilità di una convenzione Polfer – Eav. Il Prefetto si è detto disponibile ad incontrare in brevissimo tempo i rappresentanti dei lavoratori.