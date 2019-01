CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 26 Gennaio 2019, 23:09 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2019 23:10

Hanno sparato per uccidere. Tre colpi di pistola, un lavoro da professionisti del grilletto. La missione affidata ai due sicari che sabato pomeriggio sono entrati in azione tra i vicoli dei Quartieri spagnoli dovevano eseguire una sentenza di morte. Non ce l’hanno fatta: e - sebbene resti in gravi condizioni, Vincenzo Errichiello è sopravvissuto all’agguato.Il raid conferma il clima di fortissime tensioni criminali che in questo periodo attraversa la zona del centro storico di Napoli. E in particolare ai Quartieri. In queste ore il lavoro degli uomini della Squadra mobile - che indagano sull’episodio sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia - tende a riannodare i fili sparsi delle vecchie e nuove alleanze di camorra compresa tra il Cavone di piazza Dante e la zona di Montecalvario.Ma la prima domanda da porsi è questa: perché colpire Errichiello? Chi aveva interesse a colpirlo? Ed ancora, che ruolo aveva oggi assunto nelle fila criminali dei Quartieri, il 58enne ferito? Cominciamo da quest’ultimo interrogativo: Vincenzo Errichiello ha un pedigree delinquenziale di assoluto rispetto.Nato e cresciuto all’ombra del clan Mariano - i «Picuozzi», che per anni hanno monopolizzato i traffici illeciti dei Quartieri spagnoli - l’uomo è stato indagato e ha scontato anni e anni di galera per reati gravissimi: associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsione, furto e ricettazione. Nel 2001 la sua latitanza (era ricercato perché doveva scontare una pena definitiva di 12 anni) finì grazie a un’indagine del commissariato San Ferdinando: il ricercato venne stanato e arrestato a Giugliano, dove si era rifugiato.