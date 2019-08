CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Agosto 2019, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 08:59

C'è un megastore cinese in via Gianturco completamente abusivo già posto sotto sequestro dai vigili urbani che hanno informato la Procura, ma che continua la sua attività indisturbato e almeno 200 capannoni ex industriali trasformati in attività commerciali senza pagare gli oneri previsti dalla legge. Addirittura gli ex locali della Fiat in zona via De Ruberto sono stati interamente soppalcati. Per il Comune un mancato introito di 550 milioni, oltre mezzo miliardo di cui qualcuno dovrà dar conto perchè non si possono trasformare pezzi di città indisturbati. Siamo nell'area orientale, da Gianturco a Poggioreale passando per Barra e San Giovanni a Teduccio, una volta qui c'erano le fabbriche e gli operai, i circoli dei partiti e le sedi dei sindacati oggi una vasta area di illegalità dove la criminalità ci sguazza dentro. A partire dal 2010 sono state rilasciate dichiarazioni «appezzottate», così le definisce il vicesindaco e assessore al Commercio Enrico Panini, che vuole andare fino in fondo a questa vicenda.