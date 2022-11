Napoli, laboratorio delle false griffe: sequestrati abiti e accessori di moda

Operazione anti-contraffazione dei carabinieri. Oltre 1300 i capi falsi sotto sequestro, 2 i denunciati, di 48 e 34 anni. Il blitz in via Firenze nel quartiere Vasto, dove i militari hanno notato il via vai sospetto da un un portone e sono intervenuti. In un locale adibito all'interno di una abitazione c’era un vero e proprio laboratorio del falso con un deposito. Lì sono stati rinvenuti e sequestrati i 1386 prodotti tra abiti contraffatti e accessori delle più famose case di moda. Sequestrate anche 2 macchine da cucire e la somma contante di 6.050 euro.