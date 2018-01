Sabato 6 Gennaio 2018, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 11:29

Ladri in azione nella sede del MaMu, a Piscinola, il centro intitolato a Mario Musella, leader del gruppo musicale degli Showmen, in voga negli anni ’60 e ’70, originario del quartiere di Napoli nord e morto nel 1979.Ignoti, dopo aver forzato la grata posta a protezione di una finestra, sono penetrati nei locali dell'associazione, che cura iniziative sociali sul territorio, rubando varie attrezzature musicali, tra cui un pianoforte digitale ad 88 tasti ed un antico mandolino di grande valore affettivo per alcuni soci.