Mercoledì 4 Aprile 2018, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sparito tutto il sistema di illuminazione, dai cavi agli impianti, persino le lampadine: il parco urbano dei Camaldoli è stato totalmente saccheggiato. La scoperta ieri, quando il responsabile, dipendente comunale, ha effettuato una ispezione. Il precedente controllo c’era stato circa un mese fa. In questo lasso di tempo i ladri hanno agito indisturbati all’interno del parco, che attualmente è chiuso. Sono riusciti a smontare tutto il sistema di illuminazione, portandolo via presumibilmente in varie notti. Resta ancora da quantificare l’entità dei danni, indagano i carabinieri del nucleo Radiomobile.