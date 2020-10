Cinque ladri d'auto bloccati dalla polizia a Napoli: avevano coltello e kit da scassinatore

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato di aver visto in via Giovanni Antonio Campano a Piscniola cinque uomini intenti a rubare un’auto in sosta. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dall’uomo, hanno intercettato e bloccato un’automobile con a bordo le cinque persone trovandone una in possesso di un coltello e rinvenendo nel veicolo diversi attrezzi atti allo scasso. I cinque, napoletani tra i 22 e i 60 anni di cui quattro con precedenti di polizia, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli mentre l'uomo trovato con il coltello è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

