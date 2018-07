Napoli, tentato furto nella basilica monumentale di San Gaetano da Thiene

Mercoledì 25 Luglio 2018, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presa di mira il santuario monumentale di San Gaetano, nel cuore del decumano superiore. I malviventi hanno scassinato il portone e divelta la serratura dell’ingresso secondario del luogo sacro. È accaduto questa notte, ma la scoperta è avvenuta questa mattina quando il parroco Carmine Massa si è recato ad aprire il portone.Il tentativo di furto ha lasciato di stucco i fedeli e lo stesso parroco della basilica, che ha sporto denuncia al commissariato della Polizia di Stato dei Decumani. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza.Da una prima verifica pare che i ladri sarebbero usciti senza prelevare nulla. L’ipotesi più accreditata è che i malfattori non erano altro che dei balordi in vene di bravate, che di notte affollano i decumani, nonostante le ripetute proteste dei residenti e del «Comitato per la quiete pubblica e la vivibilità cittadina», e non ladri specialisti in furto d’arte su commissione, come in un primo momento qualcuno aveva pensato.La notizia ha fatto subito il giro dei social network dove è stato postato un messaggio nel quale si invita chi ha notato qualcuno sospetto girare in zona di lasciare la propria testimonianza alle forze dell’ordine.«Il Centro storico di Napoli ancora sotto attacco - dice Giuseppe Serroni, presidente dell’associazione “I Sedili di Napoli” – è doveroso indignarsi per gesti come questo, sfondato il portone del monumentale Santuario di San Gaetano durante la notte! Ci auguriamo che le telecamere della videosorveglianza poste in piazza abbiamo visto i responsabili».Il luogo di culto violato fu progettato da Francesco Solimena: di quest'ultimo sono anche i pregevoli affreschi presenti nella navata. I bassorilievi raffiguranti Storia di San Gaetano di Thiene, una figura importante nel panorama religioso della città, sono invece delle creazioni di Domenico Antonio Vaccaro, mentre il pregevole pavimento maiolicato opera del 1724 è di Donato Massa, artigiano che si occupò delle maioliche del choistro delle Clarisse nella basilica di Santa Chiara.