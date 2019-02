Make up e profumo, il capo della gang dei ladri di Chiaia è donna: sempre incinta per evitare il carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 6 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viso truccato, l'aspetto curato. Il profumo che lascia la scia al passaggio. E poi cappotto e scarpe alla moda. Nessuno l'avrebbe mai scambiata per il capo della banda, esperta di furti in appartamento. La trentenne, arrestata ieri dalla polizia di San Ferdinando su richiesta di fermo della Procura, si presentava così nei condomini di Chiaia. Sguardo deciso e passo elegante. Nessuno la fermava per chiederle chi fosse e dove stesse andando, nessuno si insospettiva a vederla aggirarsi tra i palazzi, negli androni e fino ai pianerottoli. In questo modo riusciva, indisturbata, a fare i sopralluoghi che servivano per individuare le case dove agire assieme ai suoi complici. È questo il ritratto della donna emerso dalle indagini. Era lei, secondo le accuse, a guidare il suo compagno e il complice verso l'indirizzo giusto. Le telecamere l'hanno inquadrata mentre si muoveva con fare disinvolto. L'esperienza doveva averle insegnato che più ti mostri sicura e a proprio agio, anche in un ambiente che non è il proprio, e più si passa inosservati, senza sospetti. Una tecnica che la trentenne ha affinato nel tempo fino a diventare, come ricostruisce l'inchiesta, il punto di riferimento di una banda di ladri.