Stando ai numeri è grave l’incremento di furti ai danni delle farmacie. I blitz sono «circa 20 solo nell’ultimo mese - spiegano da una farmacia che ha subito il crimine - per un bottino totale di circa 30mila euro». I delinquenti entrano in azione di notte, prendendo di mira le casse automatiche e i distributori esterni delle croci verdi, «trascinandoli via a bordo dell’auto – proseguono – Di solito, questi macchinari hanno all’interno tra i 500 e i 1000 euro: servono a dare anche il resto di pannolini, preservativi e siringhe. Per i ladri si tratta di una specie di bancomat».

APPROFONDIMENTI Rione Traiano, rapina una farmacia e si dà alla fuga: arrestato pregiudicato Napoli, derubata nota farmacia al Vomero: «Le stanno assaltando come le banche» Rapina a farmacia nel Napoletano, bandito e vigile sparano ma nessun ferito

I ladri di casse automatiche e distributori entrano in azione intorno alle due di notte. Spesso fanno scattare l’allarme della farmacia, poi si allontanano e ritornano in un secondo momento per commettere il crimine, quando le sirene antifurto si sono spente. I delinquenti stanno facendo razzie nelle croci verdi tra Napoli e provincia: Posillipo, Vomero, Pozzuoli, Casalnuovo, centro storico. L’elenco inviato al Prefetto conta venti denunce. Ovunque: in città come nell’hinterland. Ai trentamila euro di bottino (secondo le stime di uno dei farmacisti), vanno aggiunti i danni economici alle attività: «La modalità è sempre la stessa - racconta un farmacista - Si muovono come se conoscessero già il locale. Evidentemente fanno un’ispezione precedente. C’è chi è arrivato anche a 10mila euro di danni tra vetri e porte blindate rotte. Senza contare che i ladri portano via le macchinette esterne, che pesano circa 100 chili ciascuna. Le caricano nel portabagagli. Indagano i carabinieri, e si crede che una delle bande viaggi a bordo di un’Alfa Romeo nera, che risulterebbe rubata. Una cassa automatica costa circa 12mila euro, sul mercato».





La paura e la rabbia crescono, dunque, tra i farmacisti partenopei. Alcuni di loro sono arrivati a subire anche intimidazioni armate. È già arrivata la reazione da parte dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, attraverso il presidente Vincenzo Santagada (assessore dell’amministrazione Manfredi): «Ho inviato una nota al Prefetto. Il 18 abbiamo un appuntamento per firmare un protocollo. I danni sono tanti e il segnale è molto preoccupante. L’obiettivo dei ladri è sempre la cassa automatica. Hanno scambiato le farmacie per bancomat. Dal protocollo d’intesa mi aspetto un maggior controllo del territorio e più illuminazione. Il periodo di Natale è stato sempre critico per le farmacie del territorio, ma quest’anno la situazione è ancora più preoccupante».



«Ancora una volta - si legge nella nota che il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli e il Consiglio di Federfarma Napoli hanno inviato in prefettura - ci troviamo costretti a segnalare una recrudescenza di fenomeni criminali a danno delle farmacie. Atti predatori che iniziano ad essere perpetrati anche con violenza, data la minaccia a mano armata che hanno subito alcuni colleghi. I furti hanno invece ad oggetto, spesso, le casse automatiche, ma anche i distributori esterni, con evidenti danni tra serrande divelte, vetri infranti, banconi semidistrutti e distributori danneggiati. Senza contare che, al mattino seguente, questi atti vandalici ritardano, quando non impediscono del tutto, anche il servizio all’utenza. Chiediamo un urgente incontro per sottoscrivere un “Protocollo d’intesa sulla sicurezza».