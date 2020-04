LEGGI ANCHE

Furto nella macelleria di(nella foto con la moglie) in via Santa Chiara. Il raid sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, stando alle prime ricostruzioni dei fatti. A darne notizia sui social sono i rappresentanti di Zero81 Laboratorio di mutuo soccorso: «Siamo sempre in prima linea nel difendere la nostra città da attacchi pieni di stereotipi e pregiudizi, proprio per questo sentiamo il dovere di raccontare questo brutto episodio», scrivono sulla loro pagina Facebook. Una denuncia in difesa del macellaio che in questo periodo di emergenza Covid-19 aveva fatto sentire concretamente la sua vicinanza ai più bisognosi, donando carne esposta sul bancone per i clienti meno abbienti che arrivavano in negozio.. «Pasquale si è speso molto in queste settimane per dare una mano a chi ne aveva bisogno - rimarcano i portavoce di Zero81 - mettendo a disposizione la carne per le famiglie più in difficoltà del quartiere. Ci ha dato una mano anche per la nostra Spesa di Mutuo Soccorso ed è stato uno dei primi commerciati di zona a impegnarsi». E, in attesa di far luce sul raid che ha colpito il negoziante, le associazioni gli hanno fatto sentire la loro vicinanza: «Vogliamo esprimergli la nostra solidarietà, questo gesto vile e vigliacco arrivato nel cuore della notte non può mettere in secondo piano il grande spirito di mutualismo e cooperazione con il quale centinaia di persone hanno affrontato questo difficile momento. Chiediamo - concludono - a chi può di far sentire ala sua vicinanza in questo momento».