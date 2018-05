Giovedì 3 Maggio 2018, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni computer, le macchine fotografiche, persino i soldi dal distributore automatico. Hanno portato via tutto quello che potevano arraffare, spiccioli compresi, i ladri che nella notte scorsa hanno fatto irruzione nella scuola primaria e d’infanzia Vanvitelli, in via Luca Giordano. Il furto è stato scoperto stamattina, quando i dipendenti si sono accorti che qualcuno aveva rovistato nelle aule e negli uffici. I ladri sarebbero entrati nella struttura passando attraverso una finestra che è stata trovata danneggiata. Nell’ambito delle indagini, affidate ai carabinieri, sono stati acquisiti i nastri della videosorveglianza interna della scuola e quelli di alcune telecamere posizionate poco distante e lungo via Luca Giordano.