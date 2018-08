Napoli, i ladri fanno razzia all'ospedale dei Pellegrini: rubati i portafogli degli infermieri

Giovedì 30 Agosto 2018, 19:45

Ladri nel pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini dove, questa mattina, qualcuno si è introdotto nella stanza dei sanitari al piano terra. Nel bottino dei malviventi che potrebbero essere più persone ma anche uno solo, ci sono finiti due portafogli degli infermieri di turno che, come accade di solito, erano dentro le borse sistemate insieme agli effetti personali nei locali al piano terra del presidio.Non è la prima volta che il nosocomio nella Pignasecca viene preso di mira per fare razzia di oggetti, come è accaduto in passato con alcuni cellulari di ultima generazione, ma è la prima volta che viene violata un'area del pronto soccorso presidiata dalle guardie giurate.Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo all'interno dell'ospedale, raccogliendo le testimonianze e acquisendo le immagini della videosorveglianza. I due portafogli sono stati ritrovati nel presidio, su due piani diversi: all'interno c'erano i documenti dei proprietari ma non i soldi.