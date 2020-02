LEGGI ANCHE

Dopo i ladri di biciclette, e probabilmente in attesa dei ladri di polli, a Napoli arrivano i ladri di piante. Sistemate da poco nella rotonda di largo Colli Aminei, a due passi dal Cardarelli, due piante di cycas sono state trafugate nottetempo.Gli arbusti facevano parte di un più ampio stock di arbusti che abbellivano l'aiuola che funge anche da rotonda stradale tra via Aardarelli, viale Colli Aminei e via Pietravalle. L'intervento dei giardinieri comunali - una rarità, ormai, per Napoli - era riuscito a sistemare lo spazio verde coniugandolo con l'arredo urbano. Pietrine di ghiaia bianche, sassi a formare la "corona" dell'aiuola e poi piante grasse e, appunto, le due cycas.A Napoli ormai rubano anche le piante dalle aiuole private e pubbliche. I "ladri" non si sono fatti alcuno scrupolo: e, di notte, hanno sradicato le due cycas con tutte le radici, un'operazione che deve aver necessitato non pochi minuti, oltre al supporto di un camioncino. E dire ache a poche decine di metri da quel luogo ci sono uno dei più traffivcati stazionamenti dei pullman Anm, l'ingresso all'ospedale e - soprattutto - il commissariato "Arenella" della Polizia di Stato.