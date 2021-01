Scampia: rubano pneumatici dalle auto in sosta, presi dalla polizia

Stanotte gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Hugo Pratt per una segnalazione di un’auto sospetta. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato una persona accovacciata accanto alla ruota di un’auto parcheggiata che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi tra i veicoli in sosta ma è stata bloccata e trovata in possesso di una chiave a stella per lo smontaggio di pneumatici mentre il complice, fermato poco distante a bordo di un’auto con il motore acceso, era in possesso di due crick e arnesi atti allo scasso. Alfonso Di Domenico e Alfonso Sabbatino, napoletani di 37 e 51 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto.

