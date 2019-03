Napoli, ladri scatenati ai Tribunali: rubati gli incassi di tre pizzerie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 5 Marzo 2019, 07:00

Non bastava la camorra «2.0», con le sue stese e i raid dinamitardi. Adesso nel centro storico a rialzare la testa torna anche la microcriminalità. Ben tre episodi nella identica nottata - quella tra domenica e lunedì - riaccendono i riflettori sull'assalto della criminalità organizzata al cuore del centro storico. Tre misteriosi furti. Ignoti in azione in via dei Tribunali hanno trafugato gli incassi della pizzeria «Attanasio»; gli altri due colpi sono stati realizzati all'interno di altrettanti noti locali: «Pizza e pummarol» e «La Fattoria degli esposti».