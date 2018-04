Lunedì 9 Aprile 2018, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 15:08

La scoperta stamattina, quando i dipendenti dello studio sono arrivati al lavoro e hanno trovato tutto sottosopra: qualcuno aveva fatto irruzione e aveva rovistato ovunque alla ricerca di denaro. E’ accaduto in uno studio legale associato di via San Giacomo, a pochi passi dal Comune di Napoli. I ladri sarebbero entrati nella notte tra domenica e lunedì forzando la porta di ingresso, probabilmente cercavano una cassaforte o dei soldi contanti; da un primo sopralluogo non mancherebbe nulla, ma i controlli sono ancora in corso. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato.