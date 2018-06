Napoli, tenta di rubare l'incasso del negozio: 18enne incastrato dalle telecamere

Sabato 2 Giugno 2018, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 13:49

A sventare l'ennesimo furto nella notte in un negozio a Napoli questa volta è stato lo stesso proprietario grazie all'app installata sul suo cellulare per controllare le telecamere installate nell'attività.Sul posto sono così arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che si trovavano a poche decine di metri dal negozio: all'interno hanno sorpreso un 18enne di Scampia a rovistare nella cassa.Il giovane è stato arrestato per furto e dopo le formalità è stato tradotto ai domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.