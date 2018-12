Napoli, topo d'appartamento scoperto e quasi linciato dalla folla di Natale

Mercoledì 26 Dicembre 2018, 01:13

Furto sventato e linciaggio evitato per poco. Accade a Soccavo e più precisamente in via dell'Epomeo, dove stava per consumarsi l'ennesimo “furto di natale”. Il ladro era riuscito ad intrufolarsi dalla finestra che affaccia sul lato della strada, quando i vicini – insospettiti dai rumori provenienti dall'appartamento – hanno allertato i Carabinieri. Giunti sul posto, i militari dell'Arma aiutati da una squadra di Vigili del Fuoco, hanno proceduto all'arresto del malintenzionato che nel frattempo si era rifugiato all'interno della casa per sottrarsi alla folla che lo insultava e lo minacciava.Solo grazie a questo lavoro congiunto il 33enne – di cui ancora devono accertarsi le generalità – è stato portato in caserma in piena sicurezza.