In via Brindisi a Napoli un ladro viene segnalato appena infrange il finestrino di un veicolo in sosta. Lo bloccano i poliziotti, mentre è ancora con il cacciavite tra le mani, impegnato a prelevare la batteria dall'autovettura. H.K., 34enne siriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, viene così arrestato per furto aggravato.