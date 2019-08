In libertà vigilata, esce di notte per rubare le auto parcheggiate a Poggioreale

Giovedì 22 Agosto 2019, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano quasi le 5 del mattino quando Rosario Villacidro, 52enne del quartiere Vicaria e già noto alle forze dell'ordine, ha provato a rubare una macchina parcheggiata in via Bonifaci. Aveva già forzato la serratura della portiera ed era sul punto di avviare il veicolo quando i carabinieri della stazione di Poggioreale lo hanno notato e riconosciuto.Vistosi scoperto, è uscito dal veicolo e dopo una breve fuga è stato bloccato e arrestato.Già sottoposto alla libertà vigilata, Villacidro è stato portato direttamente nelle aule del Tribunale per il giudizio direttissimo. Il veicolo, invece, è stato affidato al legittimo proprietario.