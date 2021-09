Ladro d'auto sorpreso dal proprietario, lo aggredisce e tenta la fuga: arrestato a Napoli

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Colonnello Lahalle all'Arenaccia hanno notato due persone che stavano discutendo animatamente e una di esse che strattonava l’altra. I poliziotti sono intervenuti ed hanno accertato che, poco prima uno dei due, proprietario di un'auto in sosta, aveva sorpreso l'altro mentre stava rovistando all’interno dell’abitacolo e si era dato alla fuga. Ne era nato un inseguimento terminato poco distante e il malvivente aveva iniziato a minacciarlo fino a quando era stato bloccato dagli agenti. Mirko Di Napoli, 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina impropria; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto uno zainetto contenente diversi arnesi atti allo scasso di cui l’uomo si era disfatto durante il tentativo di fuga.

