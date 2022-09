Napoli: ai domiciliari, evade per rubare nelle auto. Arrestato dalla polizia al Vomero

Ieri sera gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Tito Angelini al Vomero per la segnalazione di una persona intenta ad armeggiare vicino ad un’auto in sosta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che sulla portiera del veicolo vi erano evidenti segni di effrazione e che l’abitacolo era stato interamente rovistato. Inoltre, un cittadino ha raccontato di aver visto un uomo introdursi nell’auto e, grazie alle descrizioni fornite, gli operatori lo hanno rintracciato e bloccato poco distante mentre si avvicinava alle altre auto in sosta, facendo luce all’interno con la torcia del cellulare. M.R., 41enne napoletano, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato furto ed evasione.