Napoli, ladro cade dal secondo piano e muore: choc nel rione Sanità

Tragedia in vico Rosariello alle Pigne dove un uomo di 38 anni è morto precipitando da una finestra del secondo piano del civico 6. È accaduto poco dopo le tre del mattino dello scorso 29 ottobre.

La vittima, un cittadino ghanese già noto alle forze dell’ordine, secondo una prima ricostruzione, si era introdotto nell’abitazione occupata da un 77enne con l’intenzione, verosimilmente, di svaligiarla mentre il proprietario dormiva. Qualcosa, però, non è andata come doveva e il 38enne, nel tentativo di lasciare in tutta fretta l’abitazione, forse perché sorpreso dal proprietario, ha provato a calarsi da un’altezza di diversi metri. Una fuga che, però, gli è stata fatale perché una volta raggiunta la facciata della palazzina avrebbe perso l’appiglio precipitando al suolo. Una caduta rivelatasi mortale perché il topo d’appartamento ha battuto violentemente la testa nell’impatto.

Non è ancora chiaro chi abbia allertato la centrale operativa delle forze dell’ordine. Quello che, tuttavia, è certo è che pochi minuiti dopo la notte del rione Sanità è stata illuminata dai lampeggianti dei soccorsi. Sul posto, infatti, sono arrivate le volanti della polizia di Stato e un’ambulanza il cui personale non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Accanto al corpo, trovato in posizione scomposta, gli agenti hanno recuperato un telefono cellulare di proprietà dell’anziano, vittima del furto. L’uomo, contattato dai poliziotti, avrebbe riferito di non essersi accorto dell’intrusione perché addormentato. Solo alcuni rumori provenienti da una stanza vicina alla camera da letto lo avrebbero svegliato, mettendolo in allarme. Quando ha raggiunto il locale, tuttavia, il topo d’appartamento si era già dileguato andando incontro alla sua tragica fine.

Poche le informazioni sull’identità del 38enne se non che, in passato, aveva avuto già problemi con la giustizia. Le indagini, ad ogni modo, sono ancora in corso per appurare se ha agito da solo oppure, questo il sospetto degli investigatori, insieme a qualche complice che, tuttavia, sarebbe riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Per questo motivo, nelle ore immediatamente successive all'accaduto, le forze dell'ordine hanno passato al setaccio l'area circostante a vico Rosariello alle Pigne anche alla ricerca di eventuali telecamere di sicurezza le cui immagini, questa è la speranza, potrebbero fornire ulteriori dettagli per ricostruire l'intera vicenda