​Napoli, ladro fermato mentre ruba combustibile dall'impianto di riscaldamento di una scuola

Tentavano di rubare il combustibile dall'impianto di riscaldamento di una scuola, ma sono stati sorpresi in flagrante dagli agenti del commissariato Bagnoli. È accaduto la scorsa notte a Napoli, in via Terracina.

Gli agenti hanno visto i due malviventi all'opera intorno ai locali dell'impianto di riscaldamento. All'arrivo dei poliziotti i due sono fuggiti, uno ha fatto perdere le proprie tracce mentre l'altro è stato raggiunto e bloccato. In un furgone sono state trovate tre taniche da mille litri per il trasporto del carburante e diversi arnesi da scasso. A.E., 21enne napoletano, è stato arrestato per tentato furto.