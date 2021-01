Napoli, assembramenti e follie: ragazzo si arrampica ​sul lampione e stacca la telecamera

«Un ragazzo si è arrampicato su un lampione staccando una telecamera di sicurezza. È quanto segnalatoci da un cittadino con un video e sarebbe accaduto sabato sera nella piazza antistante l'Università L'Orientale. Sono in tanti in quella piazza e tanti senza mascherina, in barba alle restrizioni anti-covid». Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. «C'è un'euforia collettiva che accompagna l'impresa dell'eroe. Un gesto simile rivela il solo gusto di sentirsi protagonisti seppure di un gesto idiota, di dar sfogo a inciviltà e strafottenza. Il vandalismo inteso come forma di divertimento è deprecabile - sottolinea - arrecare danno alla collettività perché ci si annoia in piazza è intollerabile. Siano identificati i responsabili e multati per vandalismo e mancato distanziamento. Rispondano del danno che hanno prodotto anche in termini di potenziale diffusione della pandemia». «Paghino le spese che occorreranno per aggiustare l'impianto. Abbiamo consegnato il video alle forze dell'ordine chiedendo provvedimenti. Inoltre molti cittadini ci hanno segnalato che sempre a Largo San Giovanni Maggiore ci sono stati assembramenti ben oltre le 22», ha concluso.

