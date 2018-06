Mercoledì 6 Giugno 2018, 14:31 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 14:31

I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale hanno arrestato Luigi Iodice, un 46enne del corso San Giovanni a Teduccio, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. I militari l’hanno notato durante un servizio di pattuglia e osservazione organizzato per il controllo del territorio: era in via comunale Ottaviano mentre parlava con un sorvegliato speciale del posto. Avendo riconosciuto uno dei militari si è dato ala fuga rifugiandosi nella casa al secondo piano del sorvegliato speciale e disfacendosi di un involucro lanciandolo dal balcone. L’involucro è stato subito dopo recuperato ed è risultato contenere 154,68 grammi di eroina ancora da confezionare.Dopo le formalità di rito il 46enne è stato portato a Poggioreale.