F.S., 23enne e K.l., 24enne, entrambi originari del gambia e incensurati, sono stati arrestati per spaccio al largo Donnaregina dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Dopo aver ceduto una dose di droga ad un acquirente –dose che f.s. ha tirato fuori da una scarpa per poi passarla a k.l.- sono stati bloccati e perquisiti. Addosso ad f.s. i carabinieri hanno trovato 33 grammi di marijuana, 1,4 di hashish, 1,4 di crack e 2 di eroina mentre k.l. custodiva 115 euro in contante ritenuti provento illecito. il tutto è stato sequestrato. I 2 saranno giudicati con rito direttissimo.

Mercoledì 7 Agosto 2019, 11:55

