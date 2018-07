Sabato 21 Luglio 2018, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 17:18

Bevono da una bottiglia di acqua Sorgesana e si ritrovano in ospedale con nausea, crampi allo stomaco e diarrea. Succede a una coppia napoletana, ora in osservazione al pronto soccorso del Cardarelli.È il marito Pasquale Esposito a denunciare la vicenda con un post su Facebook, con tanto di foto della bottiglia di acqua oligominerale prodotta dalla Lete e della sostanza non ancora analizzata ritrovata stamattina dai due all’altezza dell’etichetta.«Compro una cassetta di acqua e beviamo tranquillamente, stamattina mi sveglio con crampi allo stomaco, nausea e diarrea; mia moglie lo stesso – è il racconto dell’uomo sui social network - Le verso un bicchiere di acqua e mi accorgo che dentro c’è della sostanza non meglio identificata. Adesso in attesa di controlli e del protocollo».La bottiglia d’acqua è stata acquistata dalla coppia insieme ad altre quattro casse lo scorso mercoledì ed è ancora al pronto soccorso del nosocomio napoletano.«Abbiamo avuto dissenteria fin dal primo mattino – spiega Esposito – anche se adesso accusiamo solo un po' di nausea. Ci tengono ancora sotto osservazione per ingestione di acqua verosimilmente contaminata da uova di larve e parassiti, ma non appena staremo meglio denunceremo alle autorità competenti per noi e per tutti».