Giovedì 18 Luglio 2019, 14:08

All'interno di un taxi ha lasciato la sua borsa contenente la somma di 2.500 euro e alcune carte di credito. L'uomo però non aveva alcun riferimento del mezzo che stava proseguendo le sue corse in città. A seguito di una veloce indagine, mediante anche verifica della videosorveglianza ed alla collaborazione del consigliere delegato al trasporto pubblico Ciro Langella, gli agenti della polizia turistica della polizia locale sono riusciti a risalire al conducente del taxi, che non si era accorto della presenza della borsa. Il tassista ha quindi raggiunto gli uffici dell'unità operativa Chiaia dove ha affidato la borsa ai vigili. All'interno della stessa via erano contanti per circa 2.500 euro e carte di credito varie che sono state restituite al legittimo proprietario il quale ha ringraziato e si è congratulato per l'operato degli agenti.