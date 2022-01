Napoli, commercialista latitante arrestato in pizzeria: riconosciuto durante i controlli del Green pass

Dovrà scontare una pena residua di quasi 5 anni il commercialista latitante arrestato dai finanzieri di Frattamaggiore durante i controlli dei Green pass in una pizzeria di Agnano.

Si tratta di Andrea Vetromile, 48enne di origini partenopee ma residente in Ungheria, commercialista per anni consulente dell'ex senatore Sergio de Gregorio e dell'ex direttore de «L'Avanti» Valter Lavitola, è stato arrestato dai finanzieri di Frattamaggiore in una pizzeria nella zona di Agnano, a Napoli.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Napoli, latitante arrestato in Tunisia: broker internazionale della... L'ARRESTO Maltrattamenti, armi ed estorsione: preso dopo il secondo tentativo... IL RICERCATO Caserta, arrestato latitante affiliato al clan Ciccarelli-Sautto:...

L'arresto, reso noto oggi, risale allo scorso 15 gennaio. Vetromile, come riportano le cronache giudiziarie, ha rivelato agli inquirenti, tra l'altro, i meccanismi della cosiddetta compravendita dei senatori e le operazioni grazie alle quali sono stati accantonati fondi neri all'estero attraverso i contributi per l'editoria.

LEGGI ANCHE Napoli. Passaporto al boss latitante. Indagini su un ambiasciatore

Vetromile è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per una estorsione nell'ambito di indagini partite da una denuncia presentata dai dipendenti di una società che stava amministrando per conto del tribunale.

I finanzieri, dopo avere controllato il Green pass degli avventori della pizzeria, hanno anche segnalato tutti i nominativi raccolti alla sala operativa che ha eseguito un approfondimento consultando i database delle forze dell'ordine. È stato così che è emersa la condanna definitiva di Vetromile, in possesso di un Green pass regolare, è stato arrestato e condotto in carcere. Secondo quanto emerso da tempo faceva la spola tra Italia e l'Ungheria, dove risulta residente.

Il 48enne è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per estorsione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, in esecuzione di una sentenza di condanna emessa nel maggio del 2019, divenuta definitiva nel luglio del 2021.

Il 48enne è stato chiuso nel carcere di Poggioreale.