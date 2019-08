Napoli, latitante catturato all'aeroporto di Ciampino di ritorno dalle vacanze

Mercoledì 21 Agosto 2019, 16:32

I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno arrestato Giuseppe Chirico, 29 anni, latitante dal gennaio 2018 e inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi.Appartenente alla famiglia Scarpa di Terzigno, già affiliata al clan Gallo Cavalieri di Torre Annunziata, Chirico era riuscito a sottrarsi all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare utilizzando false identità.L’odierna operazione giunge a coronamento di un’attività d’indagine avviata nell’ottobre 2018 sotto il coordinamento della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli che ha consentito, attraverso il monitoraggio delle abitudini e degli spostamenti dei suoi familiari e conoscenti, di stringere sempre più il cerchio intorno al latitante.Il monitoraggio dei voli aerei nazionali e internazionali ha rivelato che, servendosi della sua falsa identità, Chirico avesse per un breve periodo soggiornato all’estero. Al momento del suo rientro in Italia, all’aereoporto di Ciampino, il latitante ha trovato ad attenderlo i carabinieri della sezione Catturandi di Torre Annunziata che, nascosti tra la folla, lo hanno individuato tra i passeggeri in arrivo da Norimberga.