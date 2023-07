Odissea Beverello, dove la vacanza comincia e finisce male. Anche gli armatori sono stufi: il danno all'immagine c'è ed è diventato insopportabile. Sotto accusa il cantiere della nuova stazione marittima dove i lavori procedono con più di un anno di ritardo e dove non si vedono ritmi tali da sperare in una svolta in tempi brevi. E pensare che la nuova stazione marittima gli armatori volevano costruirla loro. Una palazzina tutte vetri, poco impattante e, soprattutto, realizzata in tempi certi. Invece si preferì la strada pubblica con tutte le incognite che una scelta del genere comportava, e che puntualmente si sono tutte verificate, a cominciare da un progetto che ha richiesto una complessa variante per finire al rinvenimento dai resti del vecchio molo borbonico che tutti sapevano essere lì.

«Ora basta siamo stufi di sopportare in danno di immagine che può rivelarsi devastante per il futuro. Noi ci impegniamo per garantire servizi e lottiamo continuamente con la mancanza di spazio. Facciamo anche fatica ad utilizzare le dotazioni che abbiamo istallato per le persone a mobilità ridotta la macchinetta e quelle per le famiglie con bambini, ali kids, per migliorare imbarco e sbarco». Sbotta Salvatore Lauro, presidente Volaviamare la società armatrice che riunisce i marchi Alilauro, Alilauro GruSoN e Alicost. Non ci sta, tira in ballo Capodichino. «È come se si bloccasse l'accesso all'aeroporto e tutti inveissero contro le compagnie aeree».

Presidente ci sono ritardi. Il cantiere è stato fermo per molti mesi.

«Ma si procede anche con lentezza. A nostro avviso deve intervenire il governo, e applicare il principio di sussidiarietà. Finanzi la possibilità di lavorare anche di notte. Il Beverello è il pilastro portante di tutto il Golfo, la seconda baia al mondo per traffico a mare. Bene sono cose che fanno bene al Paese, il governo dovrebbe intervenire per far completare l'opera se veramente si ritiene che il turismo merita l'attenzione che deve avere. Più persone a lavorare e turni anche di notte. Quest'opera è necessaria per l'immagine che esportiamo nel mondo. Ogni giorno sono migliaia le persone straniere che soffrono disagi e scattano foto che poi pubblicano sui social. È di poche ore fa l'amarezza di un signore raccontata sui social che, spaventato dalla ressa ha deciso di tornare a Roma. I like si sono moltiplicati ad una velocità impressionante. Possibile che dobbiamo subire queste umiliazioni?»

Ma ci sono responsabilità anche locali?

«Mi lasci dire innanzitutto che l'Autorità di sistema portuale e l'autorità marittima fanno ogni sforzo per cercare di migliorare la situazione. Ma loro sono competenti per gli spazi interni. Invece avremmo bisogno, fin quando c'è il cantiere, di maggiori spazi esterni».

Cioè via Acton?

«Esattamente bisogna ricavare una corsia esterna al porto per taxi e i bus turistici. Lo abbiamo chiesto al Comune come armatori e anche come sezione turismo dell'Unione industriali Napoli. C'è un'emergenza che è sotto gli occhi di tutti. Possibile che non riusciamo a fare squadra, a guardare ai problemi e a cercare soluzioni tutto insieme? Governo, Regione, Comune, imprenditori: è necessario unire gli sforzi per uscire da una situazione che, soprattutto nei fine settimana è diventata insostenibile».

C'è anche da dire che non si sono mai visti tanti ospiti a Napoli.

«Sì, è un anno straordinario. Ma continuando così rischiamo di compromettere il futuro. Boom di turisti, travolgente successo delle crociere. A volte ci sono tre e anche quattro mega navi stracolme di passeggeri. La tappa di Napoli invoglia tutti a scendere. Fiumi di persone che invadono l'area portuale e premono sul Beverello. Una pressione insopportabile per gli spazi a disposizione che si possono utilizzare».

E poi c'è il nodo dei controlli.

«Questo è un altro capitolo che richiederebbe un maggiore impegno da parte del Comune di Napoli. È vero, i riposi settimanali dei Vigili Urbani sono assolutamente necessari. Ma possibile che non si riesce ad organizzare turni per avere più presenze nei fine settimana? Napoli è una città turistica, con i servizi bisogna assecondare questa vocazione. Invece sembra che tutto sia inamovibile che luglio sia uguale a febbraio. Non ci si può credere».

Una soluzione poteva essere migliorare Mergellina, spostare a occidente parte del traffico.

«Certo, ma anche questa soluzione dovrebbe essere accompagnata da decisioni delle istituzioni. Mergellina con scelte discutibili è stata messa fuori dal circuito dei grandi collegamenti turistici. L'Alta Velocità arriva alla stazione centrale e ad Afragola; l'Alibus che collega con Capodichino ha il porto come terminal. Come dovrebbero arrivare i turisti a Mergellina? Noi non abbiamo nessun problema a spostare le corse. Ci vogliono però altri servizi a terra».

Si potrebbe fare subito.

«Certamente. Ma dirlo soltanto non basta. Bisogna trovare un accordo con le Ferrovie dello Stato, riprogrammare il trasporto pubblico cittadino. Mi risulta che il presidente dell'Adsp Andrea Annunziata ha convocato un tavolo per analizzare nel dettaglio la questione. Speriamo che trovi ascolto».

Non mi sembra molto fiducioso.

«Guardi che conosco come funzionano gli apparati pubblici. Per mettere in piedi un sistema funzionante ci vorranno mesi».