Napoli, lavavetri ruba telefonino all'automobilista: guardia giurata lo recupera

Lunedì 29 Ottobre 2018, 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo nella zona Vasto a Napoli. C’è traffico incessante in via Casanova ad angolo via Arenaccia. Un lavavetri strappa di mano un telefonino a un automobilista, approfittando del finestrino abbassato e della distrazione della conducente dell’autovettura.Sul sedile posteriore dell'auto c'è però una guardia giurata, Giuseppe Alviti, che tempestivamente esce dall’auto ed insegue il malvivente. È cominciata una colluttazione al termine della quale la guardia è riuscita a recuperare il cellulare, ma il lavavetri è scappato facendo perdere le proprie tracce. Alviti, la guardia giurata, torna dalla malcapitata con il telefonino.«La situazione al ridosso del Vasto – dichiara Ivana Boscaino, la giovane attivista dei Verdi a cui hanno tentato il furto - è sempre al massimo dell’allerta e proprio in quella zona al confine in quel momento non vi erano vigili, menomale che c’era la guardia giurata».