«Siamo ancora in attesa dei soldi della cassa integrazione e ormai siamo arrivati al limite. Ci sono centinaia di famiglie che attendono di conoscere il proprio destino».

Queste le parole degli operatori aeroportuali che da questa mattina, sono in presidio in Piazza del Plebiscito, per manifestare dissenso e preoccupazione.

LEGGI ANCHE Campania, sit in delle guide turistiche per ottenere sussidi dalla Regione

Gli operatori della società Gesac ed i rappresentanti delle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, UGL, Usb, Levar Cisal e Fly, attendono, tra cori e striscioni, il termine dell’incontro con i vertici della prefettura.

«Non rinnovando l’appalto con la società che si occupava dei carrelli - afferma il sindacalista Valentino Romano - la situazioni si aggrava ulteriormente. Proprio a 13 lavoratori di questo comparto, è stata presentata una lettera di licenziamento che tuona come un fulmine a ciel sereno e ci fa tremare per il futuro. Temiamo che “l’assorbimento” di questa società esterna, sia solo il primo di una serie che creerebbe esuberi e nuovi licenziamenti. Bisogna proteggere i lavoratori e dare nuove speranze a chi dopo questa epidemia non vuole nient’altro che il proprio lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA