Napoli, lavori al corso Garibaldi: ecco il dispositivo fino al 31 agosto

Lavori di manutenzione a Napoli. Dal 4 al 31 agosto in corso Garibaldi, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Amerigo Vespucci e il Terminale della Stazione della Circumvesuviana sono in programma divers interventi, che fanno scattare la sospensione degli stalli di sosta a pagamento senza custodia (stalli blu), sul lato destro della carreggiatasecondo la direzione di marcia verso via Amerigo Vespucci.

È inoltre istituito il seguente dispositivo di circolazione: