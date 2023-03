I cantieri spuntano ovunque, dalla collina al mare. Gli automobilisti impazziscono, i vigili cercano di governare situazioni ingovernabili, le code si allungano all’infinito, le sirene dei mezzi di soccorso ululano inutilmente. Benvenuti nel caos Napoli che per i prossimi due mesi farà i conti con la cantierizzazione di almeno quindici strade: lavori finanziati dalla Città Metropolitana, dieci milioni per rendere perfetto il percorso che accoglierà, l’11 maggio, il Giro d’Italia in partenza dal lungomare con direzione Est, verso la costiera, per poi rientrare in città. Siccome c’era la disponibilità, il Comune ha deciso di ampliare il raggio d’azione degli interventi aggiungendo pure la zona ospedaliera, il Corso Vittorio Emanuele, alcune strade della zona orientale per arrivare a coprire venti chilometri di viabilità cittadina che dovrebbero essere rimessi completamente a nuovo entro il 30 di aprile, secondo il cronoprogramma ufficiale.



Ieri mattina Napoli s’è svegliata con le due direttrici principali travolte dai cantieri: Via Acton e Corso Vittorio Emanuele. In realtà sono stati avviati anche altri lavori tra via Gianturco e via Cesario Console, e altri saranno aperti entro la fine della settimana. Ma è nella strada costiera e al Corso che la viabilità è andata in tilt fin dalle prime ore del mattino e per l’intera giornata. Siccome i ciclisti del Giro d’Italia percorreranno il lungomare e andranno subito verso il Porto per poi uscire dalla città, i primi lavori sono stati avviati su via Acton. Restringimento della carreggiata fin dalla porzione che costeggia la discesa del Molosiglio, coda di auto che, pian piano, s’è allungata su via Nazario Sauro e ha “imbalsamato” l’intera area di Santa Lucia. Situazione analoga per la galleria Vittoria, che sbuca proprio su via Acton: traffico paralizzato nel tunnel e conseguenze dei rallentamenti fino a piazza Vittoria e oltre. Tempo necessario per superare gli ottocento metri di paralisi, circa settanta minuti di primo mattino, poco più di quaranta minuti a metà mattinata e per l’intero resto della giornata. Difficoltà intense all’avvio del cantiere per via delle auto lasciate in sosta, nonostante il divieto comunicato da giorni, che hanno limitato ulteriormente il flusso del traffico e hanno imposto l’intervento del carro attrezzi per la rimozione.

Situazione ancora più complessa al Corso Vittorio Emanuele che sarà interamente rifatto da piazzetta Cariati fino a Mergellina con lavori che avanzeranno per blocchi invadendo, a turno, uno dei sensi di marcia. Si avanza, dunque, con senso unico alternato, regolato da «movieri». Il moviere è un addetto della ditta che esegue i lavori al quale viene chiesto di governare il passaggio delle auto ora in un senso, ora nell’altro senso, bloccando a turno il passaggio. Da ieri mattina, e per i prossimi due mesi, i movieri del cantiere del Corso Vittorio Emanuele avranno un gran lavoro da fare. Dovranno, soprattutto, lottare con gli automobilisti che vogliono passare a tutti i costi. Secondo gli esperti di viabilità il caos, soprattutto quello del Corso, sarà superato in pochi giorni. Quando la maggior parte degli automobilisti avrà capito che quella strada è da evitare, la situazione tornerà accettabile e le code saranno meno lunghe e ingestibili.

Nella giornata di oggi prenderanno il via anche i lavori a piazza Cavour. Saranno giorni estremamente complicati per la viabilità, perché anche lì si avanzerà per blocchi. Il traffico, di settimana in settimana, sarà deviato e ci saranno restrizioni. Bisognerà aver pazienza e seguire le indicazioni di segnali stradali e vigili per affrontare la piazza. Ovviamente sono già previsti rallentamenti e code anche in questa zona dove la conclusione degli interventi è prevista per il primo di aprile. In sequenza, nei prossimi giorni, saranno avviati anche gli altri cantieri del programma, compresi quelli della zona Ospedaliera dove si prevedono momenti di altissima intensità di traffico che potrebbero mettere in crisi soprattutto le ambulanze dirette al pronto soccorso del Cardarelli o agli altri nosocomi dell’area. Proprio per evitare situazioni di difficoltà per i mezzi di soccorso, nei giorni dei lavori in zona ospedaliera è previsto un nutrito rinforzo di personale della polizia municipale.