Napoli. Scavi per la rete elettrica chiuso viale dei Pianeti

Per consentire alla società E-Distribuzione di eseguire lavori di scavo per la sostituzione di tronchi di linea elettrica in viale Privato dei Pianeti e il successivo ripristino della strada, il Comune ha istituito un divieto di transito veicolare nei giorni 6 e 7 marzo. In quegli stessi giorni sarà attuato un cambio del senso di marcia nella vicina via Del Centauro e sarà attuata anche la chiusura al transito veicolare di Via dell’Acquario.

Sono stati predisposti percorsi alternativi. Per i veicoli provenienti da Via del Cassano e diretti a Viale Privato Aldebaran: Viale Delle Galassie, Viale Altair, Viale Privato Degli Asteroidi, Viale Aldebaran. Per i veicoli provenienti da Viale Altair e diretti a Via del Cassano: Viale Altair, Viale Privato egli Asteroidi, Viale Privato Aldebaran, Viale Delle Galassie e Via Del Cassano.