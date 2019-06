Giovedì 13 Giugno 2019, 14:07

A causa di lavori di manutenzione per attività connesse alla gestione degli impianti di ventilazione e illuminazione a servizio della galleria della Vittoria da parte del gestore Citelum è stato istituito nelle notti tra il giorno 18 giugno e il giorno 19 giugno 2019, nonché tra le notti del 19 e 20 giugno 2019 dalle ore 23:30 alle ore 05:00, il divieto di transito veicolare nella galleria della Vittoria nella semicarreggiata direzione Municipio (percorso alternativo in via Chiatamone – via Lucilio -via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton).