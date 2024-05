Napoli, lavori fermi a San Giovanni a Teduccio: gli abitanti del Bronx occupano la Municipalità

Occupata la sede comunale di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Una sessantina di attivisti del comitato di lotta ex Taverna Del Ferro ha preso possesso di alcuni locali della VI Municipalità per protestare contro il blocco dei lavori nel cantiere posto proprio ai piedi del cosiddetto Bronx, le palazzine popolari che saranno abbattute per lasciare spazio a nuove case e servizi.

Gli attivisti hanno occupato gli spazi della sede di via Atripaldi, a pochi metri dal cantiere. Alcuni si intrattengono nell'aula consiliare - momentaneamente convertita in uffici per il servizio anagrafe municipale visti i lavori di riqualificazione in corso nella struttura - e altri sono sul tetto dell'edificio esponendo lo striscione della realtà associativa. La protesta è nata per denunciare il mancato avanzamento dei lavori nel cantiere avviato i primi di marzo per abbattere garage e smantellare l'ex impianto sportivo: da circa due mesi, infatti, non ci sono operai o mezzi così come più volte evidenziato da alcuni residenti. Il palese rallentamento - con il conseguente slittamento dei tempi - sarebbe dovuto a questioni burocratiche: difatti, il Comune ha trasmesso il progetto alla locale Soprintendenza per il parere obbligatorio con l'obiettivo di assicurare la sostenibilità all'ambizioso piano di rigenerazione urbana finanziato per 106 milioni di euro con il Pnrr e altre risorse pubbliche.





Sono diversi i motivi che hanno spinto gli attivisti a protestare questa mattina, come evidenzia Rosaria Cordone del comitato di lotta ex Taverna Del Ferro che parla di «perdita di credibilità da parte dell'amministrazione» rispetto al mancato avanzamento del cantiere e alle promesse fatte proprio durante gli incontri e la stessa visita al cantiere i primi di marzo.

L'attivista evidenzia, altresì, che il comitato ha più volte chiesto di creare occasioni di lavoro per i residenti così da rispondere alla forte domanda occupazionale. Altre due questioni di particolare interesse per i residenti riguardano la condizione di molte famiglie che non hanno la residenza e la chiarezza sulla richiesta di sgomberi di alcuni locali al piano terra. Non da meno la circostanza dei crolli di calcinacci in alcune aree dei palazzi di Taverna del Ferro.

«Mò basta, chiacchiere e promesse non ne vogliamo più» si legge sullo striscione posto dagli attivisti sul cancello del cantiere, proprio accanto alla stampa che illustra il progetto di rigenerazione. I protestanti hanno chiesto un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi dal quale si aspettano rassicurazioni sui tempi dei lavori - il termine previsto per il primo lotto era fissato al primo aprile - e sulle altre problematiche che riguardano un migliaio di persone che vivono nelle palazzine su cui Jorit ha disegnato Maradona e altri tre grandi murales.