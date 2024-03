Napoli, a via del Parco Margherita partono lavori per 1,3 milioni

Stanno per iniziare i lavori di manutenzione straordinaria di via del Parco Margherita. Il Comune di Napoli ha assegnato l'appalto per gli interventi alla società cooperativa "La Metropoli" di Marano in avvalimento con la cooperativa "Aurora 78", anch'essa di Marano.

Il bando per la manutenzione straordinaria è stato assegnato per un valore di 1,3 milioni più Iva, al ribasso del del 39,5 % sull'importo stimato di 2,1 milioni. Il cantiere verrà avviato nel giorno in cui il contratto di assegnazine verrà ufficialmente firmato, evento previsto, a meno di imprevedibili rallentamenti, entro dieci giorni.