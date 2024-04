Sarà allestito fra tre giorni il cantiere per i lavori di riqualificazione di via del parco Margherita: da lunedì prossimo scatteranno, secondo il cronoprogramma degli interventi, due mesi nei quali bisognerà fare i conti con un prevedibile caos-viabilità alimentato da sensi unici, divieti di sosta, limiti di velocità, deviazione di linee dei bus dell’Anm. Ad eseguire i lavori sarà la società cooperativa La Metropoli di Marano in avvalimento con la cooperativa Aurora 78, anch'essa di Marano. Il bando per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria è stato assegnato per un valore di 1,3 milioni (più Iva), al ribasso del 39,5% sull'importo stimato di 2,1 milioni.

Lavori al via lunedì 15 aprile, dunque. Il primo evento sarà collegato alla viabilità: prima ancora di allestire il cantiere, sarà necessario riorganizzare la viabilità predisponendo nuovi segnali stradali specifici per spiegare agli automobilisti in che maniera raggiungere i percorsi alternativi.

Poi si procederà con gli interventi che prevedono la riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi. Lungo la strada verranno rimossi tutti i sanpietrini per poi procedere con la sistemazione del fondo sottostante per eliminare tutti i dissesti e gli avvallamenti che, da anni, rendono pericoloso il percorso.

Dopo le lavorazioni alla parte sottostante il manto stradale si procederà con la posa dell’asfalto che sostituirà i sanpietrini: è stata la Soprintendenza, al termine di un confronto che si è concluso lo scorso autunno, a consentire la modifica del manto stradale di via del Parco Margherita: «Una delle strade simbolo di Napoli, che collega il corso Vittorio Emanuele a piazza Amedeo è oggi in condizioni tali da creare disagio sia alla percorrenza di auto, moto e bus, che alla fruizione pedonale - disse l’assessore Edoardo Cosenza in fase di presentazione dei lavori - grazie al parere positivo della Soprintendenza, la carreggiata sarà realizzata in asfalto di più agevole manutenzione, lasciando i sampietrini solo sui marciapiedi».

Quali sono le strade alternative?

Le lavorazioni lungo la strada avanzeranno a blocchi di 250 metri. Solo quando quella porzione di strada sarà totalmente ristrutturata, gli operai andranno avanti con la successiva porzione.

Durante tutto il tempo degli interventi, via del Parco Margherita sarà percorribile dalle auto solo in direzione di piazza Amedeo, in discesa. L’istituzione del senso unico consentirà le lavorazioni su entrambe le corsie, deviando il flusso delle auto dall’una o dall’altra parte, senza mai bloccare del tutto la circolazione. Per evitare caos alla circolazione, l’ordinanza comunale di modifica della viabilità ha imposto alle aziende che eseguiranno i lavori di utilizzare sempre “movieri” (operai che indirizzano le automobili) in ogni fase dei lavori.

Il percorso alternativo per risalire al Corso Vittorio Emanuele, durante i mesi in cui il Parco Margherita non sarà percorribile in salita, prevede che le automobili percorrano un tratto di via Crispi e utilizzino via Pontano. Durante tutto il tempo dei lavori in corso lungo via Pontano sarà istituito il divieto di sosta sul lato sinistro della strada, con l’intervento dei carri attrezzi per la rimozione delle vetture che occuperanno gli stalli sospesi dall’ordinanza per i lavori.

Cosa accade agli autobus?

Lungo la strada dove verranno eseguiti i lavori sarà consentito il transito degli autobus, ma rispettando il nuovo senso unico, solo in direzione di piazza Amedeo. È previsto l’eventuale spostamento delle fermate che si troveranno, di volta in volta, coinvolte nella porzione in fase di riqualificazione.

Il percorso in direzione del Corso Vittorio Emanuele, invece, sarà diverso rispetto a quello suggerito alle automobili perché l’immissione dei bus nella stretta via Pontano avrebbe generato difficoltà di manovra insormontabili. Gli autobus, dunque, sia quelli di linea che quelli turistici, per risalire da piazza Amedeo verso la zona collinare, saranno indirizzati su via Crispi che sarà percorsa per la sua interezza, poi effettueranno una svolta sulla destra lungo via Francesco Giordani e si immetteranno sul Corso Vittorio Emanuele da dove ritroveranno i percorsi abituali.

Anche i posti auto riservati ai disabili lungo via del Parco Margherita saranno, di volta in volta, spostati, garantendo la massima vicinanza possibile al luogo originale di sosta.