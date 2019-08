Napoli, lavori ultimati ma i pali della luce interrompono ancora la pista ciclabile

Giovedì 29 Agosto 2019, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pochi mesi dalla fine dei lavori stradali a Gianturco, alle porte di Napoli Est, la pista ciclabile è ancora un'opera incompiuta. Sono decine i pali della luce posti proprio al centro del percorso che non sono stati ancora rimossi. «Pista ciclabile in allestimento» si legge sui cartelli.La pista ciclabile in via Galileo Ferraris e in via Emanuele Gianturco è ancora qualcosa di indefinito e nessuno sembra preoccuparsi più di tanto della sicurezza dei ciclisti. Diversi commercianti occupano il percorso con le proprie merci. Agli scatoloni riempiti di articoli a basso costo si aggiungono le auto e le moto sostate in modo selvaggio. Anche furgoni e camion tagliano continuamente la pista per scaricare le balle di merci nei diversi depositi della zona. La sosta selvaggia interessa anche i tratti di strada appena riqualificati: sono decine le auto lasciate lungo la carreggiata, specie nei pressi della nuova rotatoria e nel tratto verso il centro della città. Continui ostacoli per i pochi - per ora - ciclisti in zona. C'è addirittura un punto in cui la pista finisce direttamente in un muro. Altri in cui è difficile capire se la precedenza spetti al ciclista o se questo debba fermarsi per il passaggio dei veicoli: un vero e proprio pasticcio dovuto alla mancanza di segnali dedicati alle persone in bici.L'ex area industriale della città, nonostante i lavori di riqualificazione, vive una situazione di degrado costante. L'aiuola al centro della grande rotatoria tra le due strade principali è zeppa di rifiuti: cartacce e buste di plastica si mischiano alle erbacce. Mancata pulizia e decoro anche lungo i marciapiedi dove lo spazzamento ordinario è un miraggio. A peggiorare la situazione è l'inadeguata raccolta differenziata da parte di commercianti e residenti: ci sono cartoni abbandonati in ogni angolo mentre i cassonetti restano vuoti.La peggiore situazione di degrado si registra in via Benedetto Brin, a ridosso dei binari della linea 2 della metropolitana di Napoli: da diversi mesi un senzatetto ha costruito una serie di sistemazioni di fortuna: alle catapecchie si aggiunge una discarica illecita spesso data alle fiamme. Non va meglio in via Brecce a Sant’Erasmo dove gli alberelli appena piantati affogano nella sporcizia rischiando di non attecchire anche per la mancata irrigazione. In realtà tutto il verde della zona non è curato se non il limitate aree in cui intervengono i cittadini a cui sta a cuore il decoro del proprio quartiere.Restano inascoltate le denunce e le segnalazioni dei comitati della zona. L'importante riqualificazione dei mesi scorsi rischia di essere vanificata dalla mancanza di interventi di manutenzione e pulizia ma anche dalla evidente inciviltà di molti cittadini.