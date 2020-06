Napoli, un mese di lavori in via Caracciolo: come cambia il piano traffico

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori in via Francesco Caracciolo nel tratto compreso tra la confluenza di viale Anton Dohrn e piazza Vittoria, è istituito a partire da mercoledì 17 giugno e fino a giovedì 16 luglio, un particolare dispositivo di traffico.



Questo il piano:



1. una corsia di marcia per i veicoli provenienti da piazza della Vittoria e diretti a viale Anton Dohrn;



2. il limite massimo di velocità pari a 30 km/h e il divieto di sorpasso nella corsia di cui al precedente punto 1;



3. due corsie di marcia per i veicoli provenienti da viale Anton Dohrn e diretti a piazza Vittoria;



4. il limite massimo di velocità pari a 30 km/h nelle corsie di cui al punto 3;



5. doppia linea di separazione dei sensi di marcia, a separazione delle corsie contrapposte di cui ai punti 1 e 3 opportunamente delimitata con elementi di separazione dei sensi di marcia.